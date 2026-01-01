Así celebraron los futbolistas la llegada del 2026

El pasado miércoles se terminó el año 2025, ahora que 2026 ya arrancó, así se la pasaron los futbolistas en la celebración que despidió al año pasado.

Los jugadores de Atlético de Madrid, al menos los futbolistas argentinos, volvieron a su país natal para pasar las fiestas decembrinas, Thiago Almada (por ejemplo) estuvo con Ángel Correa para celebrar la llegada del año nuevo.

Pedri compartió con su familia | CAPTURA

Por su parte, jugadores del FC Barcelona compartieron en redes sociales como celebraron la llegada de 2026, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski y Szczesny estuvieron en compañía de sus familias.

Algunos de los jugadores de la Selección de Argentina, quienes militan en la Premier League, se quedaron en Inglaterra, mientras que algunos otros volvieron a Argentina, encabezados por Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

Imagen

Por su parte, Guillermo Ochoa pasó las fiestas de fin de año con su familia en Chipre, recordando que el arquero mexicano fichó por un equipo de esa liga tras terminar su contrato con el AVS SAD de la Liga de Portugal.

Jannik Sinner, tenista número uno del mundo, compartió un video en sus redes sociales donde rememoró todos los logros que consiguió en 2025, donde terminó en la cima del ranking de la ATP.

Asimismo, Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, compartió imágenes en sus redes sociales donde está con su familia para pasar las fechas decembrinas.

Mahome compartió imágenes en sus redes sociales | CAPTURA