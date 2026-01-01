Se mantiene la fase I de contingencia ambiental por PM2.5 en CDMX y EDOMEX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la fase I de contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México, luego de que los niveles de contaminación continuaran elevados durante la tarde de este 1 de enero.

De acuerdo con la autoridad ambiental, los datos más recientes del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México muestran que, hasta las 15:00 horas, las concentraciones de partículas finas PM2.5 permanecen por encima de los límites establecidos para la protección de la salud.

La CAMe mantiene la fase I de contingencia ambiental regional por altas concentraciones de partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México./ X

Las autoridades explicaron que este incremento en la contaminación está relacionado principalmente con la quema masiva de pirotecnia y fogatas que se registró durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, una práctica común durante los festejos de Año Nuevo que genera grandes cantidades de partículas contaminantes.

A este factor se suma la escasa ventilación atmosférica, la cual ha impedido que los contaminantes se dispersen de manera adecuada. Las condiciones meteorológicas actuales han favorecido la acumulación de partículas PM2.5, especialmente en la zona sureste de la región metropolitana.

¿Por qué son peligrosas las partículas PM2.5?

Las partículas PM2.5 son contaminantes microscópicos que pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Su exposición está asociada con problemas respiratorios, cardiovasculares y un mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, la CAMe decidió mantener activa la fase I de contingencia ambiental, con el objetivo de reducir la exposición de la población a estos contaminantes y evitar que las concentraciones continúen incrementándose.

Entre las medidas preventivas se incluyen restricciones a ciertas actividades, recomendaciones para disminuir emisiones y llamados a evitar acciones que contribuyan a la contaminación, como el uso innecesario de vehículos o la quema de materiales.

La quema de pirotecnia y fogatas durante los festejos de Año Nuevo elevó los niveles de contaminación en la Ciudad de México./ Pixabay

¿Qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos?

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades físicas al aire libre, especialmente en las zonas más afectadas, así como a proteger a los grupos vulnerables. También se pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización sobre la contingencia.

Finalmente, la CAMe señaló que la contingencia se mantendrá mientras persistan las condiciones que favorecen la acumulación de partículas PM2.5, y que continuará evaluando la calidad del aire para determinar si las medidas se mantienen, se refuerzan o se levantan en las próximas horas.