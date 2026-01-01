Calendario lunar de enero 2026: fases de la Luna y cuándo se verá la Luna llena

El inicio de 2026 llega acompañado de un nuevo calendario lunar, que detalla las distintas fases por las que pasará la Luna a lo largo de enero. Estos cambios son resultado de la posición del satélite natural respecto a la Tierra y el Sol, y pueden observarse a simple vista en condiciones favorables.

La Luna de Lobo será visible el 3 de enero de 2026, marcando la primera Luna llena del año./ Pixabay

Durante este mes, la Luna completará su ciclo habitual, pasando por Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva y cuarto creciente, fases que influyen tanto en la iluminación nocturna como en actividades culturales y de observación del cielo.

Astrónomos explican que el ciclo lunar tiene una duración aproximada de 29.5 días, lo que provoca que las fechas de cada fase varíen ligeramente de un mes a otro.

¿Cuáles son las fases de la Luna en enero de 2026?

De acuerdo con el calendario astronómico, la Luna llena ocurrirá el 3 de enero de 2026, marcando el primer evento lunar destacado del año. Posteriormente, el cuarto menguante se presentará el 10 de enero, cuando la iluminación visible comenzará a disminuir.

La Luna nueva llegará el 18 de enero, fase en la que el satélite no será visible desde la Tierra debido a su alineación con el Sol. Más adelante, el cuarto creciente podrá observarse el 25 de enero, cuando nuevamente aumente la porción iluminada.

El calendario lunar de enero 2026 incluye Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva y cuarto creciente./ Pixabay

Estas fechas son ideales para quienes siguen el calendario lunar con fines astronómicos o de observación nocturna.

¿Qué es la Luna de Lobo y cuándo podrá verse?

La Luna llena del 3 de enero de 2026 es conocida tradicionalmente como la Luna de Lobo, un nombre heredado de pueblos del hemisferio norte que asociaban este periodo invernal con el aullido de los lobos durante las noches frías.

Aunque el término tiene un origen cultural, no implica un fenómeno físico distinto en la Luna. Sin embargo, suele ser una de las Lunas llenas más brillantes del invierno, lo que la convierte en un atractivo visual para observadores del cielo.

Especialistas recuerdan que los nombres tradicionales de las Lunas llenas forman parte del patrimonio cultural y ayudan a identificar los ciclos naturales a lo largo del año.

Las fases de la Luna pueden observarse a simple vista si las condiciones climáticas lo permiten./ Pixabay

Con estas fechas, el calendario lunar de enero 2026 ofrece una guía clara para seguir las fases de la Luna y disfrutar de los primeros eventos astronómicos del año.