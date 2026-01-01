¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 2 de enero por contingencia ambiental en Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decretó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica este jueves 1 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que los sistemas de monitoreo detectaran un deterioro significativo en la calidad del aire durante las primeras horas del día.

Las autoridades recomiendan verificar las restricciones para evitar multas y el traslado del vehículo al corralón./ X

De acuerdo con las autoridades ambientales, el principal contaminante presente en la atmósfera es la partícula fina PM2.5, cuya concentración se incrementa con facilidad durante el invierno. Este fenómeno se ve reforzado por las inversiones térmicas, condiciones que limitan la circulación del aire y favorecen que los contaminantes permanezcan suspendidos por más tiempo.

Los especialistas señalaron que las emisiones se intensificaron debido a prácticas comunes durante las celebraciones de Año Nuevo, como la quema de pirotecnia y fogatas, lo que provocó una acumulación de contaminantes en varias zonas del Valle de México.

¿Se aplicará el Doble Hoy No Circula?

A pesar de la activación de la contingencia, hasta el momento no se ha confirmado la aplicación del Doble Hoy No Circula. Las autoridades informaron que este jueves 2 de enero el programa Hoy No Circula se mantiene sin cambios, funcionando bajo las restricciones ordinarias.

El programa Hoy No Circula continúa vigente este viernes 2 de enero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones permanentes para limitar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 deben suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas./ X

Con base en el calendario oficial, los vehículos que deberán suspender su circulación este viernes son aquellos que cuentan con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 o 2. La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento del programa puede derivar en sanciones económicas y el traslado del vehículo al corralón, por lo que recomiendan verificar con anticipación si el automóvil se encuentra sujeto a la restricción.

Vehículos que sí pueden circular este viernes

A pesar de las limitaciones, existen diversas excepciones contempladas dentro del programa. Entre los vehículos que sí están autorizados a circular se encuentran los autos con holograma doble cero (00) y cero (0), así como los vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden transitar todos los días.

También pueden circular:

– Unidades destinadas a servicios funerarios

– Vehículos conducidos por personas con discapacidad, con acreditación oficial

– Transporte público de pasajeros

– Autos con placas de vehículos antiguos o clásicos

– Tractocamiones, maquinaria pesada y motocicletas

– Vehículos con placas de demostración o traslado

– Autos que cuenten con pase turístico vigente

– Unidades con permiso especial emitido por la autoridad ambiental