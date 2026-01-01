¡Oficial! AEW regresa a México para Grand Slam 2026

El mundo del pancracio inicia el año con una noticia que ilusiona a miles de aficionados en territorio nacional. Tony Khan, propietario de All Elite Wrestling, ratificó oficialmente que la Ciudad de México será sede de Grand Slam 2026. Este evento busca recompensar el apoyo incondicional que la fanaticada brindó durante la exitosa primera edición realizada el año pasado.

La Arena México recibirá una vez más a las estrellas internacionales de una de las promociones más influyentes del orbe. La sinergia entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre demuestra una solidez sin precedentes en la industria actual. Esta colaboración estratégica permite el intercambio de talentos y la realización de funciones que combinan estilos únicos sobre el cuadrilátero.

Grand Slam México | X: @AEW

¿Qué dijo Tony Khan del Grand Slam 2026 en México?

Tony Khan expresó su gratitud y entusiasmo por volver al emblemático recinto ubicado en la colonia Doctores. El directivo resaltó la calidad de sus socios comerciales y la hospitalidad recibida durante su última estancia en el país. “Grand Slam: México volverá en 2026 y estoy encantado de que nos tengan, y estoy deseando volver”, mencionó el mandamás.

La experiencia vivida anteriormente dejó un gran sabor de boca tanto en los luchadores como en la plana mayor. Khan no escatimó en elogios para la familia Luteroth y el legado histórico que representa el templo de la lucha. El empresario aseguró que el compromiso con el mercado mexicano es total y planea mantener esta tradición anual.

Arena México | X: @CMLL_OFICIAL

¿Cuándo es Grand Slam 2026?

Aunque el anuncio es oficial, la fecha exacta para este gran espectáculo aún permanece bajo estricta reserva por los organizadores. En 2025, el evento tuvo lugar a mediados de junio con una cartelera repleta de figuras de renombre mundial. Se espera que para esta nueva entrega el elenco supere las expectativas generadas tras los combates previos.

Nombres como Will Ospreay y Mercedes Moné encabezaron la función anterior, dejando momentos memorables para la posteridad en la Catedral. La presencia de luchadores locales que militan en el extranjero añade un ingrediente especial de identidad para el público. La preventa de boletos suele agotarse en cuestión de minutos debido a la alta demanda que genera este crossover.

El impacto económico y mediático de estas funciones posiciona a México como un punto neurálgico para el wrestling global. La televisión internacional pondrá sus ojos en el ring para transmitir las emociones de esta velada de campeonato. Los fanáticos deberán estar atentos a las plataformas oficiales para conocer los detalles del calendario de gira.

AEW sigue firme en su expansión territorial y ve en la afición azteca un pilar fundamental para su crecimiento futuro. La pasión desbordada en las gradas de la Arena México garantiza un ambiente inigualable que pocas sedes pueden replicar.