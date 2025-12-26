Acusan a Místico de mala actitud al convivir con fanáticos

El luchador mexicano Místico se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que, en las últimas horas, se viralizaran un par de videos en los que fue señalado por no tener la mejor actitud con algunos de sus seguidores. Aunque no incurrió directamente en una falta de respeto, su comportamiento fue duramente cuestionado por varios usuarios.

En uno de los clips, una mujer compartió su experiencia tras encontrarse con el enmascarado. La fan mostró un tatuaje y un diseño de uñas inspirados en Místico, sin embargo, el luchador no reaccionó ni interactuó con ella.

Además, la aficionada relató que le pidió a Místico grabar un breve video o enviar un saludo, solicitud que fue rechazada por el luchador, quien argumentó temas relacionados con derechos de autor, un punto que ha sido recurrente en su carrera en los últimos años.

El segundo video muestra a un joven fan que, visiblemente emocionado, pagó por tomarse una fotografía con el luchador. No obstante, durante la sesión, Místico se mostró distante y evitó interactuar con él, reiterando que no estaba permitido grabarlo en video.

¿Por qué Místico se negó a grabar videos con sus fans?

De acuerdo con lo señalado en ambos clips, el luchador mexicano explicó que no podía permitir grabaciones debido a problemas legales y de derechos de autor que ha enfrentado anteriormente. Esta situación ha llevado a que sea especialmente cuidadoso con el uso de su imagen.

Si bien algunos aficionados consideran válida esta postura, otros señalan que la forma en la que se comunicó con sus seguidores fue fría y poco empática, especialmente tomando en cuenta el esfuerzo que muchos hacen por apoyarlo.

Reacciones divididas en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y rápidamente se generó un debate entre los seguidores de la lucha libre. Mientras algunos usuarios calificaron la actitud de Místico como decepcionante, otros salieron en su defensa asegurando que solo está protegiendo su trabajo y su imagen.

Hasta el momento, Místico no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la polémica, pero los videos continúan circulando y acumulando miles de reproducciones, dejando en evidencia cómo cualquier acción de una figura pública puede convertirse en tema de debate en la era digital.

