Místico vence a MJF, retiene su máscara y es nuevo campeón semicompleto del CMLL

Este viernes se celebró el aniversario número 92 del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Místico se enfrentó a MJF en un duelo de apuesta, el mexicano puso en línea su máscara mientras el estadounidense expuso el campeonato semicompleto del CMLL.

En una sangrienta lucha, Místico consiguió derrotar a MJF, logrando mantener su máscara y se convirtió en el Campeón Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, y todo frente a una Arena México pletórica.

Místico venció a MJF | @CMLL_OFICIAL

El luchador mexicano falló un martinete, acto seguido, conectó una hurracana, la cual le permitió hacer 'La Mistica' y así terminar el combate y poner fin a su rivalidad con la superestrella de la AEW.

Místico venció a MJF | @CMLL_OFICIAL

Otros resultados del 92 aniversario del CMLL

Rey Bucanero y Felino se metieron en una encarnizada pelea, donde ambos luchadores sufrieron la descalificación, el referí dictaminó un empate y ambos luchadores perdieron sus cabelleras.

Rey Bucanero perdió la cabellera | @CMLL_OFICIAL

Lluvia y Jarochita vencieron a Persephone y Reyna Isis por el título mundial de parejas femenil del CMLL

Ángel de Oro y Niebla Roja ganaron contra Villano III Jr. y Hijo del Villano III por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL

Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón vencieron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr.

Templario y Titán vencieron a Barboza y Difunto la Copa Independencia

Valiente y Esfinge vencieron a las parejas de Averno-Último Guerrero y Dragón Rojo Jr.-Bárbaro Cavernario.

Templario y Titán se proclaman ganadores en el aniversario | @CMLL_OFICIAL