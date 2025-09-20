Místico vence a MJF, retiene su máscara y es nuevo campeón semicompleto del CMLL

El gladiador de plata y oro, en sangriento combate, venció a MJF y evitó perder se capa

Marcos Olvera García
20 de Septiembre de 2025

Este viernes se celebró el aniversario número 92 del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Místico se enfrentó a MJF en un duelo de apuesta, el mexicano puso en línea su máscara mientras el estadounidense expuso el campeonato semicompleto del CMLL.

En una sangrienta lucha, Místico consiguió derrotar a MJF, logrando mantener su máscara y se convirtió en el Campeón Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, y todo frente a una Arena México pletórica.

El luchador mexicano falló un martinete, acto seguido, conectó una hurracana, la cual le permitió hacer 'La Mistica' y así terminar el combate y poner fin a su rivalidad con la superestrella de la AEW.

Otros resultados del 92 aniversario del CMLL

Rey Bucanero y Felino se metieron en una encarnizada pelea, donde ambos luchadores sufrieron la descalificación, el referí dictaminó un empate y ambos luchadores perdieron sus cabelleras.

  • Lluvia y Jarochita vencieron a Persephone y Reyna Isis por el título mundial de parejas femenil del CMLL
  • Ángel de Oro y Niebla Roja ganaron contra Villano III Jr. y Hijo del Villano III por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL
  • Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón vencieron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr.
  • Templario y Titán vencieron a Barboza y Difunto la Copa Independencia
  • Valiente y Esfinge vencieron a las parejas de Averno-Último Guerrero y Dragón Rojo Jr.-Bárbaro Cavernario.
