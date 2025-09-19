WWE Wrestlepalooza: ¿Cuándo y dónde ver? Cartelera y todo lo que debes saber de John Cena vs Brock Lesnar

Desde 1997, WWE no había tenido una edición de Wrestlepalooza; sin embargo, los planes creativos cambiaron para los directivos de cara al 20 de septiembre, cuando se llevará a cabo también AEW All Out en Toronto. El último PLE de septiembre para la empresa, marcará el fin oficial de la rivalidad entre John Cena y Brock Lesnar, además de sumarse el tan celebrado regreso de AJ Lee.

AJ Lee ha regresado a WWE después de diez años | wwe.com

Cartelera completa del evento

Lucha en parejas: Bronson Reed y Bron Breakker (The Vision) vs The Usos (Jimmy y Jey)

(The Vision) (Jimmy y Jey) Lucha por el campeonato mundial femenino vacante: Iyo Sky vs Stephanie Vaquer

Lucha por el campeonato mundial de WWE: Cody Rhodes (c) vs Drew McIntyre

Lucha mixta en parejas: CM Punk y AJ Lee vs Seth Rollins y Becky Lynch

One Last Time: John Cena vs Brock Lesnar

Primera defensa titular de Rhodes desde su victoria ante Cena en SummerSlam | wwe.com

Cena vs Lesnar: The Last Dance

La rivalidad entre estos dos luchadores comenzó 23 años atrás, el 19 de septiembre de 2002 cuando se enfrentaron por primera vez en SmackDown, con victoria para 'La Bestia Encarnada'; posteriormente, su segundo combate tuvo lugar en febrero del siguiente año, cuando también con victoria para Lesnar, se vieron las caras en Backlash.

Desde aquel momento, hasta el regreso de Brock en 2012, no se enfrentaron de nueva cuenta; sin embargo, la lucha que sostuvieron ese mismo año en Extreme Rules, significó la primera vez que Cena pudo vencer a uno de sus máximos rivales. Un par de años después, en SummerSlam 2014 se volvieron a enfrentar, esta vez por el campeonato mundial pesado de WWE, el cual consiguió Lesnar.

Después de convertirse en campeón, 'The Beast Incarnate' defendió su cinturón un par de veces ante 'The Marine', la primera de ellas en Night of Champions de 2014 y la segunda en Royal Rumble de 2015, cuando también estuvieron acompañados de Seth Rollins; el resultado de aquel encuentro terminó con Lesnar reteniendo. Esta será la primera vez que se enfrenten en diez años, lo cual también significará la última vez que ambos compartan un ring.

La rivalidad entre Cena y Lesnar termina en 2025 | wwe.com

Recientemente, se confirmó a través de The Pat McAfee Show que esta lucha será la encargada de abrir todo el evento, dejando como incógnita cuál será el evento central del regreso del PPV.

¿Dónde ver el regreso de Wrestlepalooza?