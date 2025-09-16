¿Festejo en familia? Stephanie Vaquer confirma que su padre estará presente en Wrestlepalooza

Stephanie Vaquer se podría convertir en la cara de la división femenina de la marca Raw en WWE este próximo sábado 20 de septiembre cuando se enfrente a Iyo Sky por el campeonato mundial femenino, el cual por ahora se mantiene vacante debido al embarazo de Naomi, quien había ganado el campeonato en Evolution, el evento exclusivo de mujeres.

Ahora, la chilena ha mencionado que tendrá un aliciente extra en su lucha del evento Wrestlepalooza, en donde podría hacer historia.

Vaquer vs Sky III tendrá lugar en Indianapolis | wwe.com

Presencia especial en Indianapolis

Vaquer había ganado la oportunidad por el campeonato mundial después de ganar la batalla real de Evolution eliminando a Lash Legend con miras a Clash in Paris; sin embargo, con el anuncio del embarazo de Naomi los planes cambiaron, así que ahora los planes creativos responden a que 'La Primera' se enfrente a Iyo Sky en el regreso del evento Wrestlepalooza.

Ante esto, la luchadora chilena ha declarado en una reciente entrevista para Insight con Chris Van Vliet que su papá estará presente en el evento para ver su primera lucha por un campeonato mundial en WWE, además de ser la primera vez que la verá luchar en vivo, por lo que en dado caso de llevarse la victoria, el festejo sería aún más emotivo.

Stephanie Vaquer ha tenido un ascenso meteórico en WWE | wwe.com

¿La nueva cara de WWE?

Las posibilidades de que Stephanie Vaquer se lleve el título mundial en Wrestlepalooza parecen no tan lejanas como algunos podrían pensar, pues pese a enfrentarse a una de las mejores luchadoras del mundo, los planes creativos parecen respaldar el trabajo de la luchadora andina, pues ya en su paso por NXT tuvimos una prueba de ello.

En marzo, en un show semanal de la tercera marca de WWE, 'La Primera' venció a Giulia para convertirse en doble campeona, con el título de NXT y el título norteamericano del show, mismos que perdió con poco tiempo de diferencia para posteriormente llegar como una de las nuevas contrataciones de la marca Raw para el elenco principal de la empresa.

Vaquer festejando su doble campeonato | Captura