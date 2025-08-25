Stephanie Vaquer no luchará por el Campeonato Mundial Femenino de WWE en Clash in Paris

Pese a ser la contendiente número uno para ser la nueva Campeona Mundial Femenina de la WWE, Stephanie Vaquer se quedará con las ganas de luchar en Clash in Paris. El título que dejó vacante Naomi -debido a su embarazo- tendrá que esperar por lo menos una semana más para conocer a una nueva campeona, o eso fue lo que le anunció Adam Pearce a la chilena.

En medio de un segmento tras bastidores de RAW, Pearce le anunció a Vaque que no pudieron conseguirle una retadora para el evento en Francia. Ahí, 'La Primera' mostró un poco de decepción, pero aceptó la decisión y adoptó una mentalidad diferente, para buscar el Campeonato en una semana más.

¿Quién será la rival de Stephanie Vaquer?

En el segmento, Adam Pearce le notificó que su rival será una luchadora aún desconocida, pero que pronto se sabrán más detalles. El mismo Pearce será el encargado de anunciar quien será la retadora y en donde se llevará a cabo la lucha por el título que Naomi dejó vacante.

El breve reinado de Naomi

La semana pasada, Naomi anunció su embarazo y decidió renunciar al Campeonato Mundial Femenino, mismo que ganó en SummerSlam. La Campeona se hizo con la corona de la WWE tras derrotar en una lucha triple amenaza a Iyo Sky y a Rhea Ripley en el evento; aunque antes también tuvo grandes momentos como su Money in the Bank.

Tras el anuncio de Naomi y estar nueve meses fuera para poder retener su título, Stephanie Vaquer y otras luchadoras más alzaron la mano para ser la nueva Campeona. Se espera que la lucha tenga de todo para cumplir las expectativas de los aficionados.

