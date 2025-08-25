Raúl Jiménez sorprende a Bandido tras coronarse en AEW Forbidden Door 2025

Este fin de semana se llevó a cabo el evento de All Elite Wrestling, Forbidden Door London 2025, donde el mexicano, Bandido, se coronó como campeón mundial en parejas de la marca junto a su compañero Brodie Lee.

Una vez que los luchadores festejaron la consecución de sus campeonatos, Tony Khan (jefe de la compañía de wrestling) felicitó a ambos por su victoria en conferencia de prensa, aprovechando para entregarle un regalo que 'alguien' le dejó a Bandido en la previa a su pelea.

Bandido se coronó en Forbidden Door | FOTO TOMADA DEL VIDEO|

"Es de uno de los máximos goleadores, que tengo en mente, de la Selección Mexicana y un gran jugador en el Fulham. Es su jersey del partido de hoy entre Fulham y Manchester United: el de Raúl Jiménez", expresó Tony Khan antes de entregarle el jersey a Bandido

Bandido aseguró que el regalo es algo que significa mucho para él, además de contar que (antes de la pelea) habló con Raúl Jiménez, quien confirmó que no podría estar en su pelea por los campeonatos en parejas de la AEW.

Brody King shares background on he and Bandido's friendship long before AEW:pic.twitter.com/OuZkZUL4hz — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) August 25, 2025

"Muchas gracias, Raúl. Esto significa mucho para mí. Nos hablamos hace unos días, me dijiste que no podías estar aquí, pero con este se siente el cariño, la pasión y la raza. Pronto nos vemos por acá en Inglaterra. Arriba el Fulham", sentenció Bandido.

