¡Juntos de nuevo! Resultados de AEW Forbidden Door London

AEW llevó a cabo el evento que sustituyó All In en Londres, esta vez fue Forbidden Door 2025 el PPV que se llevó a cabo en suelo londinense. Con algunas luchas en la Zero Hour y otras más en el evento televisado, esta nueva edición dio mucho de que hablar la tarde del domingo 24 de agosto.

Uno de los momentos de la noche fue la victoria de Brodie Lee y Bandido | Captura

El regreso de los amigos

El evento comenzó con la victoria de Adam Copeland y Christian Cage sobre Killswitch y Kip Sabian en una lucha que significó la reunión de los viejos amigos, quienes llevaban mucho tiempo sin formar un tag team en un ring; lo siguiente fue el primer mano a mano y primera defensa titular de la noche, en donde Kyle Fletcher expuso y retuvo su campeonato TNT ante Hiromu Takahashi.

Una defensa titular más tuvo lugar cuando Mercedes Moné defendió su campeonato TBS ante Persephone, Alex Windsdor y Bozilla de manera exitosa; siguiendo con el evento, el campeonato mundial de peso completo de IWGP también fue defendido con éxito por parte de Zack Sabre Jr. en contra de Nigel McGuinness; una de las defensas titulares que terminaron con un cambio de campeones fue la de los títulos en parejas, pues Bandido y Brodie Lee vencieron a Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) y a FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Adam Page sigue reinando desde All In | Captura

Noche violenta en Londres

Más defensas titulares se vivieron cuando Kazuchika Okada defendió con éxito su campeonato unificado de AEW ante Swerve Strickland; 'Timeless' Toni Storm también entró y salió exitosamente de Forbidden Door con su campeonato mundial femenino de AEW tras vencer a Athena.

La noche terminó con dos luchas de alto calibre; primero, MJF no pudo vencer al actual campeón mundial de AEW 'Hangman' Adam Page. La última lucha fue dentro de una jaula de acero entre Will Ospreay, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin y Kota Ibushi venciendo a Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Matt Jackson, Nick Jackson y Gabe Kidd.

Will Ospreay terminó muy golpeado tras el evento central | Captura

