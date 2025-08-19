¡Apareció el ‘destructor mexicano’! Penta Zero Miedo vence a Xavier Woods en RAW

Penta Zero Miedo volvió con su aparición en RAW, el luchador Tricolor salió avante luego de imponerse a Xavier Woods con su famoso ‘destructor mexicano’ en otro combate llenó de agilidad y maniobras.
El enmascarado no se achicó ante el tamaño de su rival iniciando con el dimes y diretes sobre el ring, incluso tuvo sobreponerse luego de que Woods le mordiera un dedo cuando le restregó en la cara el ‘Zero Miedo’ con la mano.
El dolor en la mano derecha no le impidió trabajar su triunfo en el combate y terminó saliendo a flote con su agilidad con la sometió a su oponente hasta encontrar el momento exacto del conteo del referí.
Penta Zero Medio gestó su victoria con una pirueta para dejar en el suelo al norteamericano; posteriormente lograr la rendición con su sello el ‘destructor mexicano’ y así salir con la mano en lo alto de la reyerta.
Próximo rival
Penta Zero Miedo buscará mantener su buen ritmo después de ese bache en donde catapultó hasta seis derrotas. La WWE ya confirmó a su próximo rival el cual será Kofi Kingston, en otra batalla complicada para el mexicano.
¿Dónde será el próximo RAW?
RAW llegará a Birmingham, Inglaterra. Esta será la primera vez en 12 años que la WWE emita un evento de esta manufactura desde aquella ciudad; las peleas pactadas hasta el momento además del combate de Penta será el Rhea Ripley vs Roxanne Pérez.
