¡Apareció el ‘destructor mexicano’! Penta Zero Miedo vence a Xavier Woods en RAW

Penta Zero Miedo volvió con su aparición en RAW, el luchador Tricolor salió avante luego de imponerse a Xavier Woods con su famoso ‘destructor mexicano’ en otro combate llenó de agilidad y maniobras.

El enmascarado no se achicó ante el tamaño de su rival iniciando con el dimes y diretes sobre el ring, incluso tuvo sobreponerse luego de que Woods le mordiera un dedo cuando le restregó en la cara el ‘Zero Miedo’ con la mano.

Recibe mordida l CAPTURA

El dolor en la mano derecha no le impidió trabajar su triunfo en el combate y terminó saliendo a flote con su agilidad con la sometió a su oponente hasta encontrar el momento exacto del conteo del referí.

Penta Zero Medio gestó su victoria con una pirueta para dejar en el suelo al norteamericano; posteriormente lograr la rendición con su sello el ‘destructor mexicano’ y así salir con la mano en lo alto de la reyerta.

Penta Zero Miedo l CAPTURA

Próximo rival

Penta Zero Miedo buscará mantener su buen ritmo después de ese bache en donde catapultó hasta seis derrotas. La WWE ya confirmó a su próximo rival el cual será Kofi Kingston, en otra batalla complicada para el mexicano.

Penta l CAPTURA

¿Dónde será el próximo RAW?

RAW llegará a Birmingham, Inglaterra. Esta será la primera vez en 12 años que la WWE emita un evento de esta manufactura desde aquella ciudad; las peleas pactadas hasta el momento además del combate de Penta será el Rhea Ripley vs Roxanne Pérez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLO ANCELOTTI DEJÓ FUERA A VINICIUS JR. DE LA CONVOCATORIA PARA LAS ELIMINATORIAS