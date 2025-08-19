Carlo Ancelotti dejó fuera a Vinicius Jr. de la convocatoria para las eliminatorias

El entrenador italiano no podrá contar con el brasileño debido a una sanción
Marcos Olvera García
| 2025-08-19
Vini no será convocado por Ancelotti
|
AP
El final de las eliminatorias en Conmebol se acerca y Brasil, ya calificado, quiere terminar su participación con buenas actuaciones, aunque se antoja difícil con la baja que tendrán para los dos últimos encuentros de la clasificación para el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti ha tomado la decisión de no contar con la presencia de Vinicius Jr. para los encuentros que enfrentarán a la Canarinha ante Chile y Bolivia por las eliminatorias de Conmebol, esto, debido a que el extremo del Real Madrid está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El extremo del cuadro merengue, vio la tarjeta amarilla a los 28 minutos de tiempo jugado ante Paraguay, encuentro que ganan con un gol suyo, aunque se perderá el juego frente a Chile en el Maracaná.

Ancelotti ha decidido no exponerlo a jugar a la altura de El Alto, donde la verdeamarelha cerrará la eliminatoria enfrentando a Bolivia.

 Vini se pierde la última fecha de eliminatoria en Conmebol | AP
