Rashford 'sorprendido' con el talento de Yamal: “No he jugado con alguien similar a su edad”

Inició la temporada 2025-26 en LaLiga; Barcelona se presentó ante el Mallorca con goleada 3-0 para adjudicarse su primera victoria, en dicho partido Marcus Rashford, uno de los fichajes, tuvo sus primeros minutos y tras el partido lanzó elogio a Lamine Yamal.

Yamal l AP

El delantero inglés aseguró en una entrevista para diario Sport que jamás ha jugado con un jugador de 18 años con el mismo talento que el ‘10’ del Barcelona.

“Es el jugador con más talento con el que he jugado a su edad. No he jugado ni he visto a nadie que tenga el impacto que él tiene en el juego. Quizás Ronaldo Nazario…Tener esa influencia en el campo a una edad tan temprana y de forma tan constante es increíble”, resaltó Rashford.

Barça l AP

El nuevo fichaje del Barcelona le augura buenas cosas a Yamal; sin embargo, también le mandó un mensaje para que pueda ser aún mejor: “Tiene una larga carrera por delante y espero que mantenga su nivel e incluso mejore”.

Números de Yamal en la temporada 2025-26

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas del Barcelona en la temporada 2025-26 con 55 partidos disputados en todas las competiciones con una cosecha de 18 goles y 25 asistencias en un total de 4 mil 553 minutos sobre el terreno de juego.

Inicio prometedor

En la presente temporada, ante Mallorca, Lamine Yamal inició con el pie derecho tras registrar gol y asistencia dentro de la goleada 3-0 del Barcelona.

Yamal ante Mallorca l AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIZBETH OVALLE SERÁ EL FICHAJE ,MÁS CARO EN LA HISTORIA DEL FUTBOL FEMENIL MUNDIAL