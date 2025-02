Barcelona asegura que no hay precio por Lamine Yamal: “No existe más discusión, no hay precio”

En Barcelona parece ser que los problemas en cuestión de fichajes ya han quedado de lado. El conjunto Blaugrana confía ciegamente en seguir produciendo talentos, y que esos talentos se mantengan muchos años en el club.

El caso más reciente es el de Lamine Yamal. El jugador español, aún menor de edad, espera firmar su contrato al finalizar esta temporada, aunque su actual contrato acaba hasta 2026.

Lamine Yamal | AP|

Deco, director deportivo del Barcelona, aseguró que no escuchan ofertas por Lamine, y su intención es seguir invirtiendo por el talento joven de La Masía.

"Hay jugadores clave y Lamine lo es. No existe más discusión, no hay precio. No ha habido ofertas porque ni hemos querido hablar de ello y seguramente estará muchos años en el Barça, cómo Pedri y Gavi”, mencionó Deco en un una entrevista.

Yamal festejando | AP|

¿Qué piensan en Barcelona de Yamal?

"Lamine es un caso muy especial porque no solo tiene mucho talento; también una capacidad mental distinta y el club tiene que hacer los deberes para que él esté aquí muchos años”, sentenció en entrevista a Sport. De igual forma mencionó de nuevo que no escucharán ofertas por el joven español.

Yamal festejando | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA Y AVS CAMBIAN NUEVAMENTE DE TÉCNICO EN PORTUGAL