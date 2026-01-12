VIDEO: Tragedia en feria de Coyoacán; muere padre y su hijo queda grave tras caer de las Tazas Locas

Lo que comenzó como una salida familiar a la feria en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, terminó en tragedia para un padre y su hijo, luego de que salieran proyectados del juego mecánico conocido como ‘Tazas Locas’ y se impactaran contra el pavimento.

El saldo fue un hombre de 45 años fallecido y su hijo, de apenas 11 años, gravemente lesionado.

Los hechos sucedieron en el juego conocido como Tazas Locas/X: @RaulGtzNR

Una noche de feria que terminó en tragedia

Fue la noche del pasado 10 de enero cuando una familia salió a disfrutar de la feria y los puestos de comida instalados en la colonia Pueblo de Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán.

Sin embargo, la tragedia ocurrió al subir a uno de los juegos mecánicos más populares y ruidosos de la feria: las ‘Tazas Locas’.

Policías arribaron al lugar para comenzar una investigación/X: @elvallemexico

Salieron proyectados del juego mecánico

De acuerdo con testigos y familiares, tras varias vueltas acompañadas de música a todo volumen, el padre, de 45 años, y su hijo, de 11, salieron proyectados a gran velocidad, quedando tendidos varios metros adelante del juego.

Según los señalamientos, la canasta de fierro no contaba con cinturones de seguridad, lo que provocó que no estuvieran sujetos de manera firme durante el recorrido.

El saldo fue de un hombre muerto y su hijo gravemente lesionado/X: @elvallemexico

El padre murió en el hospital; el menor está grave

El accidente ocurrió en el cruce de Eje 10 Sur y Las Flores, en la colonia Pueblo de Los Reyes, hasta donde arribaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Xoco, donde el padre de familia murió a consecuencia del fuerte impacto contra el asfalto, mientras que su hijo permanece hospitalizado con lesiones graves.

Detienen al presunto encargado del juego

Tras los hechos, elementos de la SSC detuvieron a un hombre de 41 años, identificado como el presunto dueño y encargado del juego mecánico.

Por su parte, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por presunta negligencia y homicidio culposo.

La feria continúa operando pese al accidente

De acuerdo con testigos, pese a la tragedia y la presencia de autoridades, la feria del Pueblo de Los Reyes continúa operando de manera normal.

Señalan que no se canceló la festividad ni se realizó una revisión exhaustiva para verificar que los demás juegos mecánicos cumplieran con las medidas mínimas de seguridad.