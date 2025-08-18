Lizbeth Ovalle será el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial

¡Fue mágico! Tigres Femenil está cerca de decirle adiós a una de las mejores jugadoras de las Amazonas; Lizbeth Ovalle apunta a salir de la institución regiomontana para convertirse en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil.

RÉCORD pudo confirmar que la jugadora mexicana estará saliendo de la institución felina para jugar en el Orlando Pride de la NWSL a cambio de $2 millones de dólares, superando el traspaso de Olivia Smith, que pasó del Liverpool al Arsenal por $1.3 millones de dólares.

La Maga saldrá de Tigres | MEXSPORT|

Ovalle tiene 294 partidos jugados y ha marcado un total de 136 goles con la camiseta de Tigres, siendo la goleadora histórica del club regiomontano, debutó junto con las Amazonas en la Liga MX Femenil en el Apertura 2017 y ha ganado cinco veces el campeonato de la división femenil del futbol mexicano.

'La Maga' tenía contrato vigente con Tigres hasta el verano del 2026, Orlando Pride pagará la cláusula de rescisión para que la delantera mexicana se incorpore a sus filas en este 2025.

Ovalle jugará en la NWSL | MEXSPORT|

En la temporada 2025, Orlando Pride se encuentra en la tercera posición de la NWSL, debajo del San Diego Waves y del Kansas City Current.

Fichajes más caros del futbol femenil

Olivia Smith | De Liverpool a Arsenal | 1.3 millones de dólares Naomi Girma | De San Diego Wave a Chelsea | 1.2 millones de dólares Racheal Kundananji | De Real Madrid a Bay FC | 862 mil dólares Tarciane dos Santos | De Houston Dash a Lyon | 830 mil dólares Bárbara Banda | De Shanghái Shengli a Orlando Pride | 740 mil dólares

Ovalle será la más cara una vez que se confirme la transferencia de Tigres Femenil al Orlando Pride, donde jugará con Marta, quien recientemente renovó su contrato hasta 2027.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul rescata empate ante a Necaxa, pero se mantiene lejos de zona de Liguilla

La delantera será el fichaje más caro en la historia del futbol femenil | MEXSPORT|