Rayadas inaugura primera cabina de lactancia en el Estadio BBVA

Con el compromiso de mejorar la experiencia de su afición, Rayadas de Monterrey inauguró este domingo su cabina de lactancia ubicada en el Estadio BBVA. Es la primera de cuatro espacios que se destinarán para este fin al interior del Gigante de Acero.

"Un lugar cómodo y seguro pensado para ti y tu bebé", escribió el club regio femenino en sus redes sociales. El Estadio BBVA inaugura su primera cabina de lactancia con la que el Club de Futbol Monterrey reafirma su compromiso con el bienestar de su comunidad", añade la publicación.

Rayadas tiene su primera de cuatro cabinas de lactancia | X: @Rayadas

"Las mamás Rayadas ahora cuentan con un lugar especial en el Estadio BBVA", fue el mensaje del equipo varonil. La cabina está ubicada en OTE 116, entre P7 y P8, frente a la Oficina del Fan.

Un espacio con miras al Mundial 2026

Según los reporteros locales, la idea del club es contar con cuatro cabinas de lactancia en el Estadio BBVA. Además, la idea es que las mismas también se utilicen el próximo año, cuando Monterrey sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así es el espacio al interior de la cabina de lactancia | X: @Rayadas

Segunda cabina de lactancia en la Liga MX Femenil

Si bien para un bebé la visita a un estadio de futbol puede no ser favorable, por los decibeles, no deja de ser una posibilidad que mujeres asistan a los partidos con sus pequeños en brazos. Por ello, los clubes mexicanos avancen en su compromiso para ofrecer una mejor experiencia. Además, el espacio también puede favorecer a empleadas y visitantes.

En ese contexto, con su cabina de lactancia, Rayadas se unió a Tigres, que en julio de 2023 inauguró la suya en el Estadio Universitario. Bianca Sierra, jugadora de las Amazonas, en ese entonces estaba embarazada y fue una de las encargadas de hacer la inauguración.

Con esto, Rayadas reafirma su compromiso con las mujeres | X: @Rayadas