Miah Zuazua, de FC Juárez, pidió disculpas por pelea en juego contra Tijuana

La pasada Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tuvo uno de los incidentes más penosas de los últimos años. Fue en el partido de FC Juárez y Xolas de Tijuana, cuando Natividad Martínez y Miah Zuazua se engancharon en una pelea que pronto involucró a más jugadoras.

Por lo ocurrido, las dos futbolistas que comenzaron con la bronca se fueron expulsadas. Tras ello, la delantera de Bravas se manifestó en redes sociales y mandó un mensaje para lamentar lo ocurrido.

La campal se desató en la frontera | MEXSPORT

La disculpa de Miah Zuazua por la pelea ante Xolas

La delantera pidió disculpas a sus compañeras de equipo y a la propia Liga MX Femenil. En especial, lamentó lo ocurrido por la imagen que dio ante los y las aficionadas jóvenes que la "ven como un ejemplo".

"Lo que ocurrido no refleja los valores que represento ni como jugadora ni como persona. Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento y entiendo la importancia de representar a este club, a esta ciudad, a mis compañeras y a nuestros seguidores con integridad, dentro y fuera de la cancha", escribió.

Añadió que esto le servirá como lección para salir adelante. "Estoy aprendiendo de este momento, enfocada en avanzar y dando todo de mí para ayudar a que el equipo tenga éxito esta temporada. A todos los que siguen apoyándome, gracias. No los defraudaré".

Así fue la carta de Miah Zuazua | X: @MiahZuazua

¿Qué pasó entre FC Juárez y Tijuana?

Fue apenas al minuto 24 que en la disputa del balón, Miah y Natividad se hicieron de empujones y jaloneos. Sin embargo, una vez que el balón se alejó, la jugadora de Xolas encaró a su rival por un aparente manotazo.

La delantera de las Bravas no se quedó tranquila y empujó a la mediocampista, que de inmediato se enganchó en una pelea de jalones de cabello, misma que provocó que ambas cayeran al suelo.

Miah fue una de las jugadoras involucradas | MEXSPORT

Aunque rápidamente se acercaron varias jugadoras de Xolas, se fueron contra Zuazua en lugar de calmar los ánimos de ambas jugadoras. Cuando por fin se separaron, la silbante Montserrat González no dudó en mostrarles la tarjeta roja directa a las dos.

Además del partido por la tarjeta roja, también fueron sancionadas por la conducta violenta en el partido, por lo que se perderán los próximos cuatro compromisos.

Miah pidió una disculpa por lo ocurrido | MEXSPORT