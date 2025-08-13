Kader Hancar, jugadora de Tijuana, expulsada por un jalón de cabello en Liga MX Femenil

Dentro de los últimos días la Liga MX Femenil ha estado en el foco de atención debido a la bronca que se desató en el partido de las Bravas de Juárez en contra de las Xolas de Tijuana. Ahora, en el duelo de la Jornada 6, una nueva expulsión 'arroja' los reflectores para otra jugadora de las 'Perrísimas'.

Tijuana perdió en su visita al 'Volcán' | Imago7

Nueva expulsión, misma causa

Dentro de un torneo que no ha tenido el mejor inicio para Tijuana, en su enfrentamiento ante Tigres han sufrido de una nueva expulsión, esta vez, en una jugada que se ha comenzado a hacer viral, ya que comienza a ser un recurso bastante utilizado entre las jugadoras de la Liga MX Femenil.

Cuando la jugadora de las Amazonas, Cristina Ferral se 'escapaba' con el balón, la turca Kader Hancar, recurrió a jalarle el cabello para tratar de ganarle la posesión; sin embargo, la árbitra central Ana Guarneros decidió expulsarla con una tarjeta roja directa al minuto 88'. Cabe resaltar que a lo largo del tiempo regular, solamente se habían sacado tres tarjetas amarillas, solo una de ellas para una jugadora de las visitantes.

¡OTRO JALÓN DE CABELLO DE TIJUANA EN LIGA MX FEMENIL! 💥



Expulsión para Kader Hancar por jalarle el cabello a Cristina Ferral 🟥#AmazonasxFSMX 2-0 Tijuana pic.twitter.com/xDa1u2W2ne — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) August 13, 2025

Xolas no levanta

Además de perder a su '10', Tijuana no ha levantado el rumbo en lo que va de torneo de Apertura 2025, marchando en la posición número 15 con solo dos puntos; caso contrario de las Amazonas, quienes después de su victoria 2-0 ante las 'Perrísimas' se han quedado con el liderato del torneo, superando a América, quien todavía no juega su partido de la fecha.

Tijuana no contará con Kader Hancar en el partido de la Jornada 7 frente a Atlético de San Luis, mientras que las Tigres se medirán a las actuales campeonas, las Tuzas del Pachuca.

Las Amazonas marchan como lideresas del torneo | Imago7

