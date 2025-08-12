Cruz Azul Femenil firma goleada histórica 4-0 sobre Rayadas

Cruz Azul Femenil arrancó con el pie derecho la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil al imponerse con autoridad 4-0 a Monterrey en la cancha de La Noria, resultado histórico para la institución celeste.

Cruz Azul vence a Rayadas | IMAGO7

Las celestes salieron decididas desde el silbatazo inicial y apenas al minuto 1 abrieron el marcador gracias a Lizbeth Ángeles Mercado, quien definió con frialdad en un mano a mano dentro del área.

Al 37’, La Máquina amplió la ventaja 2-0 con una jugada prefabricada a balón parado que terminó en gol de Valeria Valdés, el primero de su cuenta personal. Tres minutos más tarde, al 40’, Chavarin aprovechó una desatención defensiva para recortar y mandar el balón al fondo, poniendo el 3-0 antes del descanso.

La Máquina definió el partido desde el 1T | IMAGO7

En la segunda mitad, Valdés volvió a aparecer al 68’ para cerrar la goleada. Entre una maraña de jugadoras en el área, remató con fuerza y, aunque la portera Pamela Tajonar intentó evitarlo, el esférico cruzó la línea.

Victoria historica de La Máquina

Más allá de los tres puntos que colocan a Cruz Azul en la pelea por puestos de Liguilla, este triunfo queda registrado como un hito: nunca antes habían vencido a Monterrey. Con este resultado, las celestes envían un mensaje claro al resto del campeonato.

Primera victoria en la historia sobre Rayadas | IMAGO7