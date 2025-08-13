América Femenil, con doblete de Bruna, vence a Puebla y se afianza líder del Apertura

El América Femenil continúa intratable en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, luego de golear 3-0 a Puebla en duelo correspondiente a la Jornada 6, disputado este miércoles 13 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Con un doblete de la española Bruna Vilamala y un tanto más de Montserrat Saldívar, las dirigidas por Ángel Villacampa sumaron su sexto triunfo consecutivo, manteniéndose como líderes con paso perfecto y un total de 18 puntos.
Bruna Vilamala y Scarlett Camberos brillan en la goleada azulcrema
Las azulcremas dominaron el encuentro de principio a fin. La ofensiva fue liderada por Scarlett Camberos, quien asistió y generó peligro constante, y por Bruna Vilamala, que no tardó en dejar su huella con dos anotaciones que sellaron prácticamente el triunfo.
El marcador lo completó Montserrat Saldívar, poniendo cifras definitivas a una noche redonda para la afición azulcrema. Con este resultado, América mantiene una ventaja de dos puntos sobre Tigres y Toluca, y de cinco sobre Pumas, aunque con un partido más disputado.
El emotivo regreso de Itzel González tras un año de lesión
Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el regreso de la guardameta Itzel González, quien volvió a la titularidad después de más de un año fuera por una rotura de ligamentos sufrida el 29 de julio de 2024, en el arranque del Apertura pasado frente a Toluca.
La portera recibió una gran ovación tanto en el estadio como en redes sociales, celebrando su regreso a las canchas tras una larga y complicada rehabilitación.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Kader Hancar, jugadora de Tijuana, expulsada por un jalón de cabello en Liga MX Femenil