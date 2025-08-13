¿Por qué se aplazó el Mazatlán FC vs Pumas Femenil?

La sexta jornada del Apertura 2025 tenía programado para el miércoles 13 de agosto el duelo entre las Cañoneras de Mazatlán y las Pumas de la UNAM; sin embargo, dicho duelo se ha reprogramado para una nueva fecha, desconocida por el momento, Aún no se sabe cuándo se jugará el compromiso, solamente ha quedado claro que es imposible jugarlo en el marco de la Jornada 6.

El clima, principal enemigo

El partido entre Mazatlán y Pumas tiene como sede el Estadio El Encanto; no obstante, la situación climática es exclusivamente problema de la Ciudad de México, pues las universitarias no han podido salir con rumbo al estado de sus rivales debido al mal clima de los últimos días en el centro del país.

Las fuertes lluvias en el tiempo reciente son las que por ahora impiden que se pueda llevar a cabo el partido; es por ello que la FMF ha optado por mejor poner otra fecha (aún desconocida) para que se pueda jugar el duelo. Todo esta situación significará un ligero problema para ambas escuadras, pues ahora tendrán que replantear todo de cara a la Jornada 7, cuando vuelvan a entrar en acción.

Partido necesario para la tabla

La fecha en la que se jugará el partido, la cual se dará a conocer próximamente, significará un momento importante de la campaña, ya que por el momento, Pumas se ubica en el tercer lugar del certamen, solo por debajo de Tigres y su rival de la séptima fecha: América, quien podría subir de nueva cuenta al primer lugar después de su duelo de la Jornada 6 ante Puebla.

Por su parte, las mazatlecas se ubican en la última posición de la tabla general, así que el duelo ante las felinas habría sido de gran ayuda en caso de haber sacado un resultado a favor. Su rival de la fecha siete será Puebla, después de jugar contra la escuadra azulcrema.

