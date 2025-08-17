¡Remontada en CU! América Femenil mantiene liderato tras vencer a Pumas

En un duelo de remontadas, América Femenil derrotó 2-3 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Con goles de Kiana Palacios, Irene Guerrero y Scarlett Camberos, las Águilas mantuvieron su liderato en el Apertura 2025, su paso perfecto con pleno de victorias y le quitaron el invicto a las dirigidas por Marcelo Frigerio.

Ya en el partido, las Águilas comenzaron con las aproximaciones de gol y Wendy Toledo se convirtió en protagonista al mismo tiempo. Apenas al minuto de juego, Irene Guerrero agarró remató con potencia dentro del área, pero la arquera universitaria atajó a contra mano y mandó la jugada a tiro de esquina. Unos instantes después, la misma Wendy volvió a evitar la caída de su arco en otra jugada dentro de su área.

Sin embargo, la insistencia de las Águilas rindió frutos en menos de 15 minutos. Al 10’, luego de un tiro de esquina, el balón lo recuperó Kiana Palacios al borde del area y con un remate potente de zurda venció a Toledo y puso el 0-1 en la pizarra. Durante la misma primera parte, América mantuvo el dominio del juego, pero no pudieron ampliar su ventaja por lo que el marcador permaneció así hasta el descanso.

Para la segunda parte, en busca de remontar, Marcelo Frigerio realizó dos cambios con las salidas de Silvana Flores y Angelina Hix, para darle ingreso a Liced Serna y Nayeli Bolaños. Y apenas con un minuto descanso juego en la parte complementaria, Ana Mendoza logró poner el 1-1 con un golazo tras un remate de casi media cancha, inalcanzable para Sandra Paños. Sin embargo, las Felinas iban con todo por la remontada y no se detuvieron en atacar.

CU se ilusionaba

Al minuto 48, luego de una gran jugada colectiva, las locales le dieron la vuelta al juego. Tras una acción en la que siete futbolistas de Pumas tocaron el balón, Stephanie Ribeiro recibió dentro del área y aún con una marca férrea, la delantera portuguesa remató dentro mediante vuelta y con un tiro raso venció a Paños, para así poner el 2-1 que hizo ‘explotar’ Ciudad Universitaria.

América sentenció

Ya con el resultado en contra, América nuevamente tomó la iniciativa en ataque y en un lapso de cinco minutos encontró dos penaltis a su favor, uno por una mano rival y otro por una falta de Paola Chavero sobre Scarlett Camberos. Dichas penas máximas las hicieron efectivas tanto Irene Guerrero como la misma Camberos, respectivamente, para así poner el 2-3 a su favor.

Con este resultado, América Femenil se mantiene en la cima de la tabla general tras ganar siete de siete y llegar a 21 puntos, mientras que Pumas perdió el invicto y se quedó con 13 unidades tras seis juegos.

