Chivas Femenil se lleva el Clásico Tapatío tras vencer al Atlas en el Estadio Jalisco

El Clásico Tapatío se pinta de rojiblanco. Chivas Femenil venció 0 a 2 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, con un doblete de Alicia Cervantes; la goleadora histórica Rojiblanca se robó la noche al convertirse en la villana de las Rojinegras para regresar al sendero del triunfo a su equipo.

El conjunto femenil Rojiblanco volvió a ejercer su dominio en el Clásico Tapatío Femenil, después de conseguir su décimo segundo triunfo sin perder ante su acérrimo rival.

Chivas volvió a ganar el Clásico Tapatío | IMAGO 7

Alicia Cervantes, figura de la noche

Después de un primer tiempo cerrado y complicado para ambas escuadras, fue hasta la parte complementaria que llegó el primer gol de la noche.

Joseline Montoya envió un centro por el costado izquierdo al área, el mismo que llegó preciso para Alicia Cervantes, quien con un remate de volea incrustó el balón en el marco rival pese al desvío de una defensora de Atlas, colocando de esta manera el 0 a 1 en el juego.

Licha fue la figura de la noche en el Jalisco | IMAGO 7

Chivas puso fin a una mala racha

Posteriormente, Chivas Femenil se volcó al frente y encontró nuevamente en “Licha” Cervantes a la jugadora que amplió la ventaja en el encuentro. La goleadora Rojiblanca recibió un balón dentro del área y, tras quitarse la marca rival con un recorte, sacó un disparo de zurda al ángulo, para colocar cifras definitivas en el juego con el 0 a 2.

Con la victoria de esta noche, Chivas Femenil terminó con su racha de tres partidos sin conocer la victoria, mientras que Atlas extendió su mala racha tras sumar un total de cuatro partidos consecutivos sin victoria.

Chivas se reencontró con el triunfo | IMAGO 7