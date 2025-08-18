Cruz Azul rescata empate ante a Necaxa, pero se mantiene lejos de zona de Liguilla

Empate que sirve poco. El objetivo de acercarse a Liguilla luce lejano todavía para Cruz Azul, que sumó un punto ante Necaxa en otra muestra de irregularidad para el equipo dirigido por Diego Testas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Luego de golear de forma inesperada a Rayadas de Monterrey en casa en la Jornada 6, la Máquina no supo ganar en el Estadio Victoria, donde dejó ir la ventaja en dos ocasiones. Incluso, el equipo de la Noria estuvo a punto de sufrir otra derrota, pero un gol de Ana Lucía Martínez en la compensación, le dio vida a las cementeras.

Cruz Azul y Necaxa repartieron puntos en el Estadio Victoria | IMAGO 7

Empate de alarido en Aguascalientes

Con un tiro bombeado que tomó mal parada a Alex Godínez, Lupita Fernández le dio la vuelta al marcador al minuto 81 del encuentro y acercó a las Centellas a una victoria clave en casa. Sin embargo, Cruz Azul no bajó los brazos y se volcó al ataque en busca de rescatar al menos el empate.

Fue ya en la compensación, al minuto 92, que tras un centro de Alejandra Lomelí, Ana Lu apareció sola por el centro del área y con un tiro raso empató el partido. Las cementeras todavía pudieron retomar la ventaja, con un remate de la propia Lomelí que la defensa hidrocálida alcanzó a despejar.

Necaxa vino de atrás en dos ocasiones | IMAGO 7

Duelo de remontadas en el Estadio Victoria

El tanto de Martínez puso fin a un juego emocionante, entre equipos que no supieron mantener la victoria. Primero fue la Máquina, que en dos ocasiones se adelantó gracias a Aerial Chavarin al 23' y a Leigh-anne Robe en la compensación del primer tiempo, pero en ambas Necaxa empató por medio de Samantha Calvillo, que firmó un doblete al 37' y 57'.

Sin embargo, las hidrocálidas tampoco pudieron mantener la ventaja que les dio Fernández y dividieron puntos tras el tanto de Ana Lu, resultado que sirve de poco para ambos clubes. Las Centellas se mantienen en el puesto 13 con cinco puntos y un juego pendiente, mientras que las cementeras marchan en el sitio 10, con ocho unidades, a cinco de zona de Liguilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Polémica Arbitral en el Pumas vs América de la Liga MX Femenil

El empate le sirve de poco a ambos equipos | IMAGO 7