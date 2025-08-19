Hinchas del Fenerbahce 'inundan' redes pidiendo a Edson Álvarez en Turquía

La salida de Edson Álvarez del West Ham United podría estar más cerca que nunca; su actual entrenador Graham Potter no contaría con él para la temporada en turno, por lo que le buscarían un cupo en algún otro club de Europa.

Ajax sonaba como el principal candidato para un posible regreso a la Eredivisie; sin embargo, un pedido especial desde Turquía ha cambiado los planes en las últimas horas.

Edson Álvarez apunta a convertirse en jugador de Fenerbahce | Imago7

¿Machín ft. The Special One?

Los rumores más recientes apuntan a que José Mourinho ha pedido de manera personal a la directiva de su actual equipo Fenerbahce, que hagan el esfuerzo por poder conseguir la transferencia de Edson Álvarez, aprovechando además la mala relación con su club actual, lo que haría aún más fácil la llegada del mexicano.

Ante dicha situación, los aficionados turcos han comenzado a dejar mensajes de apoyo al 'Machín', pidiéndole que haga caso de los rumores y el pedido de Mou para poder ser nuevo jugador de Los Canarios. Comentarios como "Ven a Fenerbahce" o algunos que ya contundentemente le dan la bienvenida, son parte de las respuestas que ha tenido el canterano americanista en sus últimas publicaciones.

Los fans turcos quieren que el fichaje se concrete | Captura de Instagram

Posible lugar en Champions

José Mourinho se encuentra a punto de jugar la ronda de Play-Offs de UEFA Champions League con Fenerbahce, su eliminatoria será en contra de Benfica para tratar de conseguir un puesto en la Fase de Liga de la temporada 2025-2026, por esta razón, es que The Special One habría pedido más refuerzos, para competir en la competencia europea en que le toque estar.

Por el momento la información de la posible llegada de Edson a Turquía no ha llegado a más, solamente se ha quedado en los aficionados emocionados y pidiendo que la transferencia se concrete lo más pronto posible.

Mourinho habría pedido a Edson para reforzar a su plantel | MexSport

