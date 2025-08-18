¿Alarma en Real Madrid? Valverde sufrió duro golpe previo a debut contra Osasuna

Federico Valverde, mediocampista de la Selección de Uruguay y de Real Madrid, experimentó un incidente inesperado y doloroso mientras jugaba con su hijo Bautista en su casa.

En el video publicado por su pareja, Mina Bonino, se observa al jugador descender unas escaleras y golpear una pelota mientras su hijo corre por el salón. En ese momento, Valverde pierde el equilibrio, resbala y cae al suelo, provocando las carcajadas tanto de Bonino como del propio futbolista.

Valverde encendió las alarmas entre la afición merengue | MEXSPORT

¿Valverde en riesgo?

La pareja de Valverde acompañó la publicación con la frase “Se cancela nuestro sueño de seguir en Europa” y varios emojis de risa. Por ello, el suceso generó inquietud entre los hinchas de Real Madrid, dado que el partido de debut en LaLiga se aproxima y Valverde se postula como titular bajo la dirección de Xabi Alonso.

Valverde sufrió una dura caída | CAPTURA

Será el arranque de la etapa del estratega en liga, luego de su debut como técnico merengue en el Mundial de Clubes en verano. Su primer reto será este martes 19 de agosto a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), contra Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Cómo le ha ido a Real Madrid contra Osasuna?

En su más reciente antecedente, los Merengues empataron a un gol en el Estadio El Sadar, con goles de Kylian Mbappé y Ante Budimir. Mientras que la última vez que se enfrentaron en el Bernabéu el partido finalizó 4-0 a favor de Real Madrid, con hat-trick de Vinicius Jr y uno más de Jude Bellingham.

Valverde se perfila para salir de inicio contra Osasuna | MEXSPORT