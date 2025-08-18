¿Chucky Lozano lesionado? DT de San Diego FC explica ausencia ante San José Earthquakes

San Diego FC sigue en la cima tras 27 partidos jugados en la MLS, el conjunto californiano se quedó como con el triunfo como visitante ante San José Earthquakes en los últimos minutos con goles de Marcus Ingvartsen y Anders Dreyer.

En dicho partido lo que llamó la atención fue la ausencia de Hirving ‘Chucky’ Lozano; sin embargo, todo fue aclarado tras el partido por parte del director técnico Mikey Varas resaltando que la razón fue por molestias.

“Es una molestia y más que nada es precaución, para que él termine bien la temporada” mencionó el estratega tras el partido en conferencia de prensa.

Número de Chucky Lozano con San Diego FC

Hirving ‘Chucky’ Lozano ha sido una pieza fundamental para San Diego FC desde su llegada como jugador franquicia para la presente temporada en la que hasta el momento ha registrado un total de 24 partidos jugados.

El atacante mexicano a acumulado tras 24 partidos, perdiéndose tres fechas, cosechando un total de ocho goles y seis asistencias.

Próximo partido

San Diego FC, ya podría tener a Chucky Lozano para la siguiente jornada, recibirá a Timbers para mantener el liderato donde hasta el momento tiene 52 unidades, tres puntos más que su más cercano perseguidor.

