Xabi Alonso se opone a llevar partidos de LaLiga fuera de España

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, expresó con firmeza su rechazo a la posibilidad de que el duelo entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami, como lo plantea LaLiga. El estratega blanco pidió que se respete el reglamento de la competición y advirtió que no deben modificarse las reglas de manera unilateral.

En conferencia de prensa, Alonso respaldó la postura institucional del club merengue, la cual ya se había hecho pública días atrás.

“Estoy muy de acuerdo con el comunicado del club. Si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes. Si no, no se puede. Ahora no cabe”, señaló el entrenador.

La misma línea que el Real Madrid

La postura del técnico se alinea con la de la directiva del Real Madrid, que en un comunicado reciente mostró su desacuerdo ante la posibilidad de llevar partidos oficiales de la liga española al extranjero.

La entidad merengue considera que la competición debe mantenerse dentro del territorio nacional y que cualquier modificación en las bases debe ser aprobada de forma conjunta entre los clubes participantes.

Aún no es oficial

Si bien la RFEF ya otorgó el visto bueno al plan de LaLiga, todavía falta la autorización de la UEFA para que el Villarreal–Barcelona pueda disputarse en Estados Unidos. Hasta entonces, el posible traslado del encuentro continúa siendo una propuesta y no una decisión definitiva.

