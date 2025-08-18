Chelsea tendrá intérpretes de lengua de señas en Stamford Bridge y Kingsmeadow

Chelsea avanza en sus esfuerzos por tener una mayor cultura de inclusión con sus aficionados y ahora contará con intérpretes de BSL (British Sign Language, Lenguaje de Señas Británico) en sus partidos tanto del equipo varonilo como del femenil. Así lo informó el club por medio de un comunicado en el cual dio a conocer el proyecto.

Bajo el nombre de 'Sign with fingers' (Señala con los dedos'), esta iniciativa busca normalizar la lengua de signos en el futbol y acercar a los aficionados sordomudos al día a día del club. Por ello, habrá intérpretes en Stamford Bridge y Kingsmeadow en los partidos de la Premier League y la Women´s Super League en la Temporada 2025/26.

Chelsea implementó una nueva medida para incluir a aficionados sordomudos | X: @ChelseaFC

Chelsea, pionero en materia de inclusión

Este proyecto es fruto de la alianza con Cardbury y convierte al club londinense en pionero en materia de inclusión. La idea es que que en las pantallas de los estadios aparezcan los intérpretes. "Poder comunicarse plenamente con el club significa mucho para los aficionados sordos del Chelsea".

"Es una gran victoria para todos nosotros. Es fantástico contar con un servicio completo de intérpretes de lengua de signos en todos los partidos y estadios del club para la próxima temporada", declaró Dean Humphreys, el presidente del Chelsea Deaf Supporters Group.

Los dos estadios de Chelsea tendrán intérpretes | X: @ChelseaFC

Otras acciones de la iniciativa

Según la información difundida por los Blues, la campaña nació luego de un estudio de National Deaf Children's Society (Sociedad Nacional de Niños Sordos), en el cual trascendió que el 60% de la población británica reconoce tener dificultades para comunicarse con una persona sorda y un 27% admite no sabe cómo acercarse a alguien que es sordo.

En este contexto, otras acciones que se llevarán a cabo serán foros de aficionados de los clubes con intérpretes de BSL, junto con los recorridos por los estadios guiados por BSL. También se dará a los aficionados información sobre la concienciación de la sordera y los métodos de comunicación para ayudar a eliminar barreras.

Chelsea es pionero en este tema de inclusión | X: @ChelseaFCW