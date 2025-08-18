A poco menos de un año para que arranque la Copa del Mundo del 2026, las eliminatorias en Conmebol están cerca de concluir y Argentina, que ya tiene su boleto amarrado, tendrá un jugador de la Liga MX para los últimos dos partidos.
Este lunes, gracias a la prelista que se publicó y se hizo viral en redes sociales, se pudo saber que Ángel Correa, delantero de los Tigres de la UANL, aparece convocado por Lionel Scaloni.
Correa, junto con Lionel Messi del Inter Miami, son los únicos jugadores de Concacaf que están convocados para los juegos en Buenos Aires y en Guayaquil.
Argentina tiene 10 puntos de diferencia sobre el segundo y el tercer lugar de Conmebol, Ecuador y Brasil, quienes pueden asegurar su lugar al Mundial en la Fecha FIFA de septiembre.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup: ¿Cuánto tiempo de descanso tiene cada equipo antes del duelo de Cuartos de Final?