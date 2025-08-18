A poco menos de un año para que arranque la Copa del Mundo del 2026, las eliminatorias en Conmebol están cerca de concluir y Argentina, que ya tiene su boleto amarrado, tendrá un jugador de la Liga MX para los últimos dos partidos.

Este lunes, gracias a la prelista que se publicó y se hizo viral en redes sociales, se pudo saber que Ángel Correa, delantero de los Tigres de la UANL, aparece convocado por Lionel Scaloni.

La lista de Scaloni | @BarronSports|

Correa, junto con Lionel Messi del Inter Miami, son los únicos jugadores de Concacaf que están convocados para los juegos en Buenos Aires y en Guayaquil.

Argentina tiene 10 puntos de diferencia sobre el segundo y el tercer lugar de Conmebol, Ecuador y Brasil, quienes pueden asegurar su lugar al Mundial en la Fecha FIFA de septiembre.

