Real Madrid vs Osasuna: Xabi Alonso convoca a la nueva joya de la cantera Merengue

Xabi Alonso ha dado a conocer su primera convocatoria para el debut del Real Madrid, en la temporada 2025-26, ante el Osasuna, en la que ha sorprendido con el llamado de una joya de la cantera Merengue ante las ausencias de jugadores importantes para este duelo.

El estratega español tendrá hasta cinco ausencias para el primer partido en LaLiga en el Santiago Bernabéu; Antonio Rüdiger es la baja más sensible, el defensa que terminará por cumplir su sanción impuesta de seis partidos tras la expulsión en la Final de la Copa del Rey.

Además del alemán también resaltan las ausencias de: Mendi Camavinga, Bellingham y Endrick, todos ellos quienes se encuentran en la lista de lesionados, por lo que Alonso tendrá que echar mano de sus refuerzos y de un jugador de la cantera en especial.

Se trata de la figura de Thiago Pitarcch, el jugador de 18 años que recientemente ha renovado contrato, ha entrado en la primera lista de Xabi Alonso para redondear el mediocampo ante Osasuna en LaLiga.

¿Quién es Thiago Pitarcch?

Es una de las principales figuras que destaca en el Real Madrid Castilla, con 18 años recién cumplidos, se caracteriza por llegar desde segunda línea y sumarse al ataque, es capaz de adaptarse a la perfección al perfil izquierdo.

Convocados

Además de la inclusión de Thiago Pitarcch, se encuentran: Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Dani Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen, Federico Valverde Tchouaméni, Arda y Ceballos.

