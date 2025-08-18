Santiago Giménez es criticado por la prensa en Italia debido a su estado físico

El delantero mexicano Santiago Giménez inició su etapa con el AC Milan en la Coppa Italia con una asistencia clave en la victoria sobre Bari. Sin embargo, su rendimiento físico no pasó desapercibido para la prensa italiana, que señaló la falta de ritmo del atacante tricolor.

Giménez da la primera asistencia de la temporada | AC Milan

Giménez ingresó al terreno de juego apenas a los 20 minutos por la lesión de Rafael Leao y disputó prácticamente 70 minutos. El exjugador del Feyenoord entregó un pase de gol a Christian Pulisic, demostrando su calidad técnica y visión, pero también dejó dudas por su estado físico.

“Se mueve mucho y bien, una asistencia magnífica para el gol de Pulisic. Lo pagó caro en los minutos finales debido a su baja forma física”, publicó el portal especializado Calciomercato.

Santi Giménez sin pretemporada en Milan

Uno de los factores que explican la falta de ritmo del mexicano es que no completó la pretemporada con el conjunto rossonero, ya que el club le otorgó un periodo de vacaciones extendido tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro.

Giménez criticado por su estado físico | AC Milan

Ese retraso en su preparación física ha quedado reflejado en su primer partido oficial de la temporada con Milan, aunque su aporte ofensivo deja buenas sensaciones de cara a la temporada.

Peleará por la titularidad

El reto inmediato de Giménez será recuperar la mejor forma para competir por un puesto titular en la delantera del Milan. El debut en la Serie A está programado para el próximo sábado frente al Cremonese, donde se espera que el mexicano vuelva a tener minutos y continúe adaptándose al futbol italiano.

Santi peleará por la titularidad | AP