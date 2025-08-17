Champions League 2025-26: ¿Cuándo se realizará el sorteo de la Fase de Liga?

Se acerca el inicio de una nueva temporada en la UEFA Champions League en la que París Saint-Germain hará la defensa de su corona, después de adjudicarse el primer título con el nuevo formato de Fase de Liga.

Sin embargo, previo al inicio de la campaña habrá el esperado sorteo para determinar los partidos a disputarse que consta de ocho enfrentamientos por cada equipo con distintos rivales en busca de hacer el mejor puntaje general.

La cita para conocer los rivales de cada club se realizará el 28 de agosto a las 10:00 hrs tiempo del centro de México el cuál se podrá seguir a través de HBO Max, FOX, TUBI y Caliente TV, cadenas que tienen en exclusiva la competición.

Se busca últimos invitados

Con las principales potencias a nivel de clubes listas para la Champions League solo faltan algunos equipos para completar la justa europea con las rondas previas y Play-off donde siguen luchando escuadras como Copenhague de Rodrigo Huescas, Fenerbahce de Mourinho, Benfica, etc.

¿Cuál es el formato?

El formato seguirá siendo el mismo que la temporada pasada, consta de un tabla general en el que avanzan los mejores ochos de forma directa a la ronda de eliminación directa que son los Octavos de Final tras la disputa de ocho jornadas.

Mientras que los clubes ubicados del noveno al vigésimo cuarta entrarán en un play off que se jugará a ida y vuelta para definir a los otros ocho invitados para formalizar la ronda de los mejores 16.

