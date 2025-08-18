FC Barcelona no quiere hacer "un Real Madrid" y se niegan a inscribir a Roony Bardghji en la filial

El FC Barcelona dio de que hablar cuando el extremo sueco de 19 años, Roony Bardghji, no tuvo actividad en el encuentro entre el cuadro culé y el Mallorca, esto luego de no ser registrado con el primer equipo para este arranque.

De acuerdo a información procedente del club catalán, los culés no quieren inscribir a Ronny en la filial hasta no ver que ocurra con Franco Mastantuono y el Real Madrid, equipo que inscribió al sudamericano en el Real Madrid Castilla.

"La relación de filialidad o dependencia no podrá servir de instrumento para eludir el espíritu de las disposiciones reglamentarias ni para cualquiera finalidad distinta a la que es propia y específica de aquella clase de situaciones. Todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como interpretación en fraude a la Ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto", se lee en el reglamento de la RFEF.

El cuadro culé jugará ante el Levante y frente al Rayo Vallecano antes de debutar como local, encuentro en donde se enfrentarán al Valencia en la jornada 4 de LaLiga.

