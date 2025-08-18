¿Se acerca el retiro? Este apunta a ser el último partido de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi podría estar cada vez más cerca de despedirse de la Selección Argentina y de su público. Aunque todo apunta a que el próximo Mundial de 2026 será su última competencia oficial con la albiceleste, el histórico delantero tendría su último encuentro en Argentina antes de lo esperado.

El técnico Lionel Scaloni anunció la convocatoria para la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial. Aunque la campeona del mundo ya aseguró su clasificación, el entrenador llevará a su alineación estelar, con Messi incluido.

Jugará las Eliminatorias | MEXSPORT

Argentina tendrá dos partidos oficiales más

Argentina disputará dos partidos en septiembre, 4 de septiembre vs Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires y 9 de septiembre vs Ecuador, en condición de visitante.

De esta forma, el encuentro ante la Vinotinto podría convertirse en el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina, ya que tras el compromiso frente a Ecuador, la albiceleste no volverá a jugar en suelo argentino de manera oficial hasta la Copa del Mundo.

Jugará en Buenos Aires | MEXSPORT

48 partidos en Argentina

En caso de confirmarse, Messi se despediría de su afición con un registro de 48 partidos oficiales disputados en Argentina con la camiseta nacional, de los cuales 26 fueron victorias en partidos oficiales, teniendo más del 50% de éxito.

Por ahora, no se ha revelado si la AFA planea algún homenaje para el capitán, pero todo indica que será un duelo histórico, marcado por la posible despedida de uno de los mejores futbolistas de la historia en su propia tierra.

Podría despedirse de la Albiceleste | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mastantuono, cerca del debut con el Real Madrid; Xabi Alonso lo llena de elogios