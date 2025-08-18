Manchester City quiere a Donnarumma y ya sabe lo que hará con Ederson

Gianluigi Donnarumma ya no entra en planes de PSG y Luis Enrique y tiene su destino soñado. Manchester City apunta a ser el nuevo equipo del guardameta italiano, pero hay un problema para que se concrete su traspaso: Ederson.

El arquero brasileño tiene contrato con los Citizens hasta junio de 2026, pero -según el reportero Fabrizio Romano en DAZN Transfer- el club analiza su salida rumbo a Galatasaray. Será este movimiento el que abra la puerta a la llegada de Donnarumma.

Donnarumma cambió sus planes y piensa en el City

De acuerdo con la fuente mencionada, el portero italiano inicialmente pensaba renovar contrato con PSG o bien esperar hasta 2026 para salir libre. Sin embargo, el quedar fuera de la Supercopa de la UEFA ante Tottenham modificó su decisión. En este contexto, Pep Guardiola ve con buenos ojos la llegada de Gianluigi, a pesar de la contratación de James Trafford.

Romano añadió que el club inglés ya se reunió con su entorno, pero no puede cerrar la operación por Ederson. Los Citizens primero tienen que concretar la venta del brasileño para liberar ese espacio.

Ederson podría migrar al futbol turco

Según reveló el periodista, Ederson, que llegó al City en la Temporada 2017-18, está negociando su traspaso al Galatasaray. En el debut de la Premier League frente al Wolverhampton, el titular fue James Trafford, lo que reforzó las versiones sobre el futuro del arquero sudamericano.

Las negociaciones entre ambos clubes continúan, pero existe una diferencia importante entre lo que pide el City (25 millones de euros) y lo que ofrece el club turco (10 millones). Por lo que de momento, no está definido lo que ocurra con el arco del club inglés.

