Chelsea, el destino favorito de Xavi Simons por encima de Bayern y City

El todavía futbolista del RB Leipzig, Xavi Simons está cada vez más cerca de convertirse en uno de los refuerzos del campeón del mundo, Chelsea. Con motivo de su bastante posible salida, el neerlandés ya ha informado a su actual equipo sus intenciones de marcharse; sin embargo, ante el interés de nuevos clubes por llevarse a la estrella de Países Bajos, el propio jugador ha dado su opinión al respecto.

El neerlandés está muy cerca de llegar a Londres | IG: @xavismons

Solamente con destino blue

Xavi Simons ha despertado el interés de al menos un par de equipos más, dentro de los que destacan Bayern Múnich y Manchester City; esto por supuesto, aunado al interés confirmado de Chelsea por poder hacerse de una de las joyas más recientes del futbol neerlandés; no obstante, el propio Simons ha decidido a dónde ir sin siquiera tener su salida de la Bundesliga confirmada.

Con información de ESPN, se ha podido confirmar que a Simons solamente le interesa fichar por el Chelsea si es que se confirma su salida del equipo alemán; el interés de Bayern por llevarlo como "sustituto ideal" de Kingsley Coman tras su salida al Al-Nassr, o el del City para que sea 'caso de emergencia' por si Savinho se marcha al Tottenham, no han convencido al jugador de Países Bajos, por lo que en caso de irse, solamente lo hará al ganador del nuevo Mundial de Clubes.

Simons apunta a reforzar al Chelsea | IG: @xavisimons

El campeón mundial super reforzado

Si Xavi Simons se convierte en nuevo jugador del Chelsea, será entonces el noveno jugador en sumarse a la plantilla de los Blues para la temporada 2025-2026, después de las incorporaciones de Joao Pedro, Jamie Gittens y Jarrel Hato.

Aunque con nueve no sería suficiente todavía, ya que el cuadro londinense aún estaría tratando de concretar la llegada de Alejandro Garnacho procedente de Manchester United, quien cuenta con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko como parte de sus nuevos fichajes.

Chelsea será el equipo más reforzado de Inglaterra | MexSport

