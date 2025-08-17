Manuel Pellegrini ve lejano el debut de Nelson Deossa con Real Betis: "ojalá esté en condiciones"

Nelson Deossa se convirtió en uno de los grandes fichajes del futbol español para la nueva temporada. El colombiano llegó al Real Betis procedente de Rayados de Monterrey, con los béticos causó un gran revuelo, pero varios problemas físicos le han impedido integrarse a los entrenamientos

Previo a su debut en LaLiga ante Elche, Manuel Pellegrini, entrenador de los Verdiblancos, habló sobre la salud de Deossa. El estratega chileno comentó que el cafetalero no se ha integrado a los entrenamientos y su debut se ve lejano, ya que sus problemas musculares no lo han dejado en paz.

Con dolencias | @betisweb|

"Deossa no se ha integrado al plantel, todavía le queda una semana para saltar al campo con los fisios, por lo que antes del parón no estará. Hay un parón en 15 días y ojalá que ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo desde ese aspecto", comentó Pellegrini.

El fichaje de Nelson Deossa con el club sevillano entró al top 10 de los más caros de la historia de toda la institución. Real Betis compró al colombiano con un valor aproximado de los 11.3 millones de euros, siendo el octavo más caro.

Con dolencias | @betisweb|

¿Cuándo podría debutar Deossa?

Con las recientes declaraciones de Pellegrini, el jugador colombiano podría estar listo para el próximo 13 de septiembre ante Levante, en el Estadio Ciutat de València. La Fecha FIFA de inicios de septiembre servirá al jugador colombiano para descansar.

Sin embargo, los juegos que se perderá Deossa son de todo el mes de agosto, ante los siguientes equipos: Alavés el 22 de agosto, Celta de Vigo el 27 y Athletic Club de Bilbao el 31. Todos compromisos de LaLiga.

Hasta septiembre | @manu_colchon|

