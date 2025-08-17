Atlético de Madrid inicia LaLiga con una derrota ante el Espanyol

El Atlético de Madrid no pudo arrancar la temporada como esperaba. Pese a las altas expectativas por la inversión realizada en el mercado de fichajes, el equipo de Diego Simeone sufrió una dolorosa remontada 2-1 en su visita al Espanyol de Barcelona, que aprovechó los últimos minutos para quedarse con los tres puntos.

X: @Atleti

Julián Álvarez adelantó al Atlético con un golazo

El conjunto colchonero tomó ventaja en la primera mitad gracias a una brillante ejecución de tiro libre de Julián Álvarez. El argentino, una de las grandes figuras del plantel para esta campaña, confirmó con ese disparo su capacidad para marcar diferencias. Incluso, en el complemento tuvo en sus pies la oportunidad de ampliar la ventaja, pero su disparo tras una gran jugada colectiva se estrelló en el poste.

El Espanyol sorprendió en el tramo final

El Atlético no supo sentenciar el partido y lo terminó pagando caro. A los 76 minutos, Miguel Rubio firmó el empate para los locales y encendió a la afición en el RCDE Stadium. Ocho minutos después, Pere Milla concretó la remontada con el 2-1 definitivo, dejando sin capacidad de reacción al equipo del “Cholo” Simeone.

X: @Atleti

Un golpe inesperado en el debut liguero

La derrota supone un tropiezo importante para el Atlético de Madrid, que aspiraba a mostrar desde el inicio la solidez necesaria para competir con Real Madrid y Barcelona en la lucha por el título. Más allá de algunos destellos ofensivos, el equipo no encontró respuestas cuando el Espanyol apretó en la recta final.

El próximo compromiso será clave para que los rojiblancos recuperen confianza y muestren la versión que su afición espera. Mientras tanto, el Espanyol celebró una victoria histórica que refuerza su objetivo de consolidarse en LaLiga.

X: @Atleti

También te puede interesar: ¡Sunderland, hermano, ya eres mexicano! El equipo inglés respondió a las muestras de cariño nacional