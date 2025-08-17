Amargo comienzo: Matías Almeyda debuta con derrota en LaLiga

El sueño de España de Matías ‘El Pelado’ Almeyda, apenas comienza, desafortunadamente no de la manera en que hubiera imaginado, pues su Sevilla cayó ante el Athletic de Bilbao en un emocionante partido.

Mal comienzo del Sevilla

El duelo disputado en el Estadio de San Mamés, comenzó con emociones desde los primeros minutos, pero el marcador se movería hasta el minuto 36 luego de que se marcara penal a favor del Bilbao, mismo que mandó a las redes Nico Williams.

No pasaron ni 10 minutos cuando una extraordinaria jugada individual de Nico Williams haría que el Bilbao se metiera al área rival y con un poco de fortuna, el disparo de Williams saldría desviado a su compañero, Maroan Sannadi, quien frente al marco no perdonó y puso el 2-0.

Remontada que no fue suficiente

En la última media hora del partido, los sevillanos del pelado alzaron el vuelo, iniciando con un golazo de Dodi Lukébakio, recortando en los linderos del área y soltando un trallazo al ángulo de la derecha, de esta manera iniciaba el mejor futbol del Sevilla.

12 minutos después, la banca del Athletic se vació para celebrar el empate gracias a otro certero disparo en la línea del área chica que sale al palo derecho inatajable para Unai Simon.

Ya en los últimos diez minutos cuando parecía que Sevilla podría hacer más, el futbol del Bilbao se hizo presente y gracia a un pase a profundidad para Nico Williams que con cabeza fría mandó una diagonal de la muerte que fue rematada por una volea de Robert Navarro.

Al final el silbante dijo que no había tiempo para más, dejando así un sabor semiamargo al pelado y su cuerpo técnico, que aunque mostraron chispazos de buen futbol, quedó claro que aún hay mucho que trabajar.

🗣️ Reflexión del míster tras el partido: "El segundo tiempo es el camino" ⚪​​🔴#WeAreSevilla | #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 17, 2025

