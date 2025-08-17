Afición manda mensaje a los jugadores de Boca: "La camiseta se tiene que transpirar"

La situación de Boca Juniors es lamentable, el equipo Xeneize tiene más de 10 partidos sin conseguir una victoria, no juegan competiciones internacionales y, tras la eliminación de Copa Argentina, se ve difícil que el equipo de Buenos Aires regrese a la Copa Libertadores.

Ante la mala situación del club, los aficionados Xeneizes han comenzado a actuar y, en la previa al encuentro ante el Independiente Rivadavia, los hinchas de Boca han mandado un mensaje claro y contundente a los jugadores.

El mensaje de la afición Xeneize | @deprimeraplus|

"La camiseta Boca se tiene que transpirar. Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente", se lee en el mensaje de la hinchada a sus jugadores.

El último partido que Boca Juniors ganó fue el pasado 19 de abril, cuando vencieron a Estudiantes por marcador de 2-0, desde entonces, los Xeneizes registran siete empates y cinco derrotas.

Los jugadores de Boca durante un entrenamiento | @BocaJrsOficial|