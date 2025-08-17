¡Una locura! Aficionados agotan boletos para debut de Thomas Muller con Whitecaps

Thomas Muller hará su debut como futbolista del Vancouver Whitecaps dentro de la MLS, el alemán se presentará ante Houston Dynamo en vigésimo quinto juego del conjunto canadiense que sigue buscando el liderato.

La expectativa por ver al histórico jugador del Bayern Munich ha sido inmensa tanto que han agotado las entradas para observar el primer arribo del europeo en el BC Place.

A través de redes sociales el club informó que no habrá un solo asiento para el aficionado y se espera que en las gradas sea una locura.

Vancouver Whitecaps llega al duelo contra Houston Dynamo en el tercer puesto en la Conferencia del Oeste con 45 unidades; sin embargo tiene un juego menos que el líder San Diego FC (49 pts) y dos menos que Minnesota (2do con 47 pts).

Mientras que por otra parte se encuentra en la instancia de Semifinales del Campeonato Canadiense en donde terminó por empatar a dos tantos ante Forge FC en la ida jugado en el Tim Hortons Field.

No participó en Leagues Cup

Cabe mencionar, que Vancouver Whitecaps no participó en la Leagues Cup, de acuerdo a la página de la MLS es debido a que compitió en la Copa de Campeones de Concacaf 2025 como ganadores del Campeonato Canadiense.

