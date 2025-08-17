¡Sunderland, hermano, ya eres mexicano! El equipo inglés respondió a las muestras de cariño nacional

Sunderland regresó a Premier League tras ocho años en categorías inferiores del futbol inglés. Su vuelta a la máxima categoría fue más que soñado, pues una victoria de 3-0 sobre West Ham firmaron sus primeros tres puntos en Primera División desde 2017.

Los Gatos Negros no solo se ganaron el cariño de la ciudad homónima, ubicada al noreste de Inglaterra, sino que también de un sector en particular. Varios aficionados mexicanos causaron un revuelo en redes sociales por su apoyo incesante al club inglés, algo que surgió como una broma en X.

El apoyo | CAPTURA DE PANTALLA|

Ante tales muestras de cariño, el conjunto inglés, a través de su cuenta de X en español preguntó si todo ese apoyo era cierto. Miles de aficionados mexicanos comentaron que sí, y preguntaron por el jersey del club, para tener en la piel al nuevo equipo del pueblo.

El precio del jersey del Sunderland

Ante los múltiples mensajes de apoyo, el conjunto decidió publicar a todos sus nuevos fanáticos la página oficial para poder comprar su indumentaria. El precio de la tradicional playera rojiblanca, o el elegante tercer uniforme negro es de 60 euros.

¿Dónde comenzó el apoyo?

En la misma publicación del Sunderland, la página Pasión Celeste recordó que ellos fueron los primeros en iniciar el revuelo por el conjunto de los Gatos Negros. "Como ven si con este arranque de liga europea todo Twitter futbol agarramos a un equipo underdog".

El apoyo | CAPTURA DE PANTALLA|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡VICTORIA ROSSONERA! AC MILAN DEBUTA CON VICTORIA Y ASISTENCIA DE SANTIAGO GIMÉNEZ EN COPPA ITALIA