Arsenal consigue sufrida victoria sobre un inspirado Manchester United en Premier League

Arsenal comenzó su camino en la Premier League con el pie derecho, al superar 0-1 a Manchester United en Old Trafford, con una actuación que no dejó las mejores sensaciones, mientras que para los Red Devils fue un resultado agridulce por su rendimiento.

Así fue el gol de Calafiori en el Manchester United vs Arsenal

Los de Mikel Arteta se adelantaron rápidamente en el partido, con el tanto de Ricardo Calafiori en los primeros 15 minutos. El gol llegó tras un error de Altay Bayindir, pues en un tiro de esquina no logró despejar el balón con las manos y le abrió la oportunidad al italiano de abrir el marcador.

Manchester United tuvo momentos de alta lucidez en el partido, con combinaciones entre Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, dos de los nuevos fichajes de los Red Devils. Sin embargo, entre la falta de contundencia y que David Raya salió inspirado, no consiguieron el empate.

Viktor Gyokeres hizo su debut en la Premier League, pero no tuvo su mejor partido, e incluso se metió en problemas con la defensa rival. Martín Zubimendi y Noni Madueke también tuvieron sus primeros minutos con Arsenal.

¿Es Arsenal candidato a ganar la Premier League?

Son tres puntos importantes para los Gunners, que quieren olvidarse de las decepciones en temporadas pasadas y por fin consolidar el proyecto de Arteta con un título de liga. Con sufrimiento y dudas alrededor del rendimiento, Arsenal avisó que competirá arriba en la tabla.

