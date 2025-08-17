Fábio, el arquero que está a un partido de convertirse en el futbolista con más presencias en la historia

El histórico portero brasileño Fábio está a un solo encuentro de convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia del fútbol mundial, luego de igualar este fin de semana la marca del inglés Peter Shilton, hasta ahora único dueño del récord con 1390 compromisos oficiales.

El hito llegó en la victoria de Fluminense por 2-1 frente a Fortaleza en el Maracaná, por la fecha 20 del Brasileirao. A los 44 años —cumplirá 45 el próximo 30 de septiembre—, el guardameta nacido en Nobres alcanzó la legendaria cifra de Shilton, que había quedado registrada por Guinness World Records tras su retiro en 1997 con Leyton Orient.

De atajar el martes 19 de agosto ante América de Cali en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Fábio se quedará en soledad en la cima del ranking, con 1391 partidos profesionales. Todo indica que así será, dado que en 2025 ya acumula 47 apariciones entre Brasileirao, Campeonato Carioca, Copa de Brasil, Sudamericana y Mundial de Clubes.

Una carrera inagotable

El desglose de la carrera de Fábio da cuenta de su vigencia:

Cruzeiro : 976 partidos (2005-2021)

Fluminense : 234 partidos (2022-2025)

Vasco da Gama : 150 partidos (2000-2004)

União Bandeirante: 30 partidos (1997)

A lo largo de casi tres décadas, levantó 27 trofeos, entre ellos tres títulos del Brasileirao, tres Copas de Brasil, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y la Copa América 2004 con la selección de Brasil.

Cristiano Ronaldo podría alcanzarlo

Si bien el récord está a punto de cambiar de manos, hay otro nombre que aparece en la conversación: Cristiano Ronaldo. El portugués acumula 1282 partidos oficiales y se mantiene activo en la élite, por lo que no es descabellado pensar que, si prolonga su carrera un par de temporadas más, pueda acercarse a la cifra de Fábio.

El astro luso es el único futbolista en actividad dentro del podio histórico, lo que abre la puerta a un eventual mano a mano generacional por la cima del ranking.

