Leagues Cup: ¿Qué equipos son favoritos en los Cuartos de Final para las casas de apuestas?

La recta final de la Leagues Cup 2025 está a punto de comenzar con los duelos de Cuartos de Final, los cuales comienzan este próximo miércoles 20 de agosto, y aunque los fanáticos elegirán a su favorito de manera personal, las casas de apuestas, específicamente Caliente tienen seguridad en el orden de los posibles ganadores del torneo.

Inter Miami es uno de los dos últimos campeones | MexSport

La MLS domina en Leagues Cup

Después de una interpretación de los cruces que se darán el los Cuartos de Final, los máximos favoritos en la competencia salen de la Major League Soccer.

Comenzando la lista, aparece uno de los campeones en años anteriores, Inter de Miami, el cual se adueña de la primera plaza con un momio de +176, siendo el más probable de suceder a lo largo de los últimos partidos, el rival de Las Garzas será Tigres; como segundo lugar está Seattle Sounders con +180, este equipo se ha metido en ese puesto después de haber vencido por goleada a uno de los favoritos de la Liga MX: Cruz Azul, su rival será el Puebla.

Seattle tiene la mayor goleada de la MLS ante Liga MX | MexSport

Para completar los primeros cuatro están, LA Galaxy en tercer puesto, quienes se enfrentarán al líder del futbol mexicano Pachuca y cuentan con un momio de +355; el cuarto lugar es del campeón de la liga mexicana, Toluca, rival de Orlando City con +400.

Parte baja de la lista de favoritismo

El quinto lugar está ocupado por el rival del equipo de Lionel Messi, los Tigres llegan a la mitad del top con +1320 en el momio; después viene el rival de los Diablos, Orlando City tiene un total de +2000, siendo el equipo de la MLS con menos probabilidades según Caliente de poder llevarse el campeonato.

Tuzos no es de los favoritos a pesar de ser líder en México | Imago7

Los últimos dos son clubes aztecas, en penúltimo puesto están los Tuzos del Pachuca con un momio de +2400, en dado caso de ganar, se considerarían una sorpresa al tener que enfrentarse con el actual campeón de Estados Unidos; para terminar la lista está la mayor sorpresa de todo el torneo, el Puebla, ya con nuevo técnico se queda en el último lugar con un momio final de +4000.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?

