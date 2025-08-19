Barcelona presenta su tercer uniforme inspirada en el sextete de Guardiola

El FC Barcelona ha hecho oficial la llegada de su tercer uniforme para la temporada 2025-26, el conjunto Culé recupera el color naranja y lo hace en honor al histórico sextete adjudicado en 2009-2010 con Pep Guardiola.

El modelo camiseta rescata parte de la esencia de la gama de productos deportivos Total90 que la marca Nike popularizó a principios de los 2000. El color mango (naranja) domina en toda la camiseta, pantalones y medias.

Nuevo jersey l X:FCBarcelona

La indumentaria presenta detalles en azul marino en forma de franjas en el cuello, espalda, y líneas que hacen formar una figura geométrica en la parte frontal con el logotipo que ha acompañado en las últimas campañas al equipo como publicidad.

Inspiración en el sextete

El uniforme está inspirado en el sextete que se logró adjudicar el equipo de la mano de Pep Guardiola y futbolistas de la época de Lionel Messi, Xavi Hernández, Carles Puyol, Andrés Iniesta, entre otros.

En aquella ocasión conquistaron la Liga Española, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Playera l X:FCBarcelona

Camiseta de historia

Cabe mencionar, que más allá del sextete tiene antecedentes siendo utilizada por el equipo en diferentes épocas, la primera vez en ser presentada fue la en la campaña 19991-92, pasando a la 1997-98 y 1998-99 con una franja azul; el naranja fue recuperado en 2006-07 con un joven Messi; además de la 2012-13 y la 2014-15.

Barça l X:FCBarcelona

